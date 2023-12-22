بالطرحة.. لجين عمران تستعرض أناقتها من مهرجان الجونة السينمائي

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران صورا جديدا لها من مهرجان الجونة السينمائي، عبر خاصية “استوري” حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وجذابة.

تفاصيل إطلالة لجين عمران

ارتدت لجين عمران، فستانا طويلا باللون الأزرق، وبتصميم مميز من منطقة الأكتاف، وكشكشة من منطقة الخصر، ومزود بطرحة مربوطة بالفستان، وضعتها على رأسها، واختارت حقيبة من الجلد اللامع باللون الأخضر القاتم.

وجمعت لجين عمران خصلات شعرها إلى الوراء بتسريحة انسيابية وناعمة.

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكشميري الفاتح للشفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض الإكسسوارات اللافتة، فاختارت قرطين وخاتم باللون الفضي مع الماسات باللون الأخضر، وهو ما أبرز من أناقتها بشكل كبير.

لجين عمران

لجين عمران