تبرز رشاقتها .. سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير جديدة من لبنان

خضعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، لجلسة تصوير جديدة من لبنان، وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور

ارتدت سيرين عبد النور، فستان طويل ومجسم لامع باللون النبيتي والاسود بأكمام طويلة وبقصة V من منطقة الصدر وبفتحة من الأسفل تكشف عن ساقيها، وأختارت عليه بالطو من الفرو بأكمام طويلة باللون الأسود، مع حذاء مكشوف باللون الاسود من الشمواه.



وقامت سيرين بلم خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة، ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

لم تتكلف سيرين عبد النور في وضع الماكياج، واختارت وضع اللون الأحمر النبيتي القاتم للشفاه، مع وضع الآي لاينر والماسكرا، والآي شادو، والكحل باللون الأسود لتبرز من جمال عينيها.

لم تتكلف سيرين في ارتداء الإكسسوارات، واكتفت باختيار قرطين وخاتم باللون الذهبي، وجوانتي من الجلد باللون الأسود على يديها، وهو ما أعطاها إطلالة ومتناغمة وجذابة.

سيرين عبد النور

سيرين عبد النور