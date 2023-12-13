أبرزهن هنا الزاهد وإلهام شاهين.. فنانات اختتمن عام 2023 من أمام الكعبة

ظهرت العديد من الفنانات وهن يؤدين مناسك العمرة، حيث أن بعضهن تواجدن في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة، وآخريات قمن بإنهاء عام 2023 بزيارتهن للكعبة.

نجمات شاركن صورهن مع متابعيهن من أمام الكعبة



ونشرت العديد من الفنانات صور لهن عبر حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أمام الكعبة.

ومن أبرز الفنانات اللاتي شاركن صورهن مع متابعيهن عبر حسابهن الرسمي على إنستجرام، الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان، والفنانة بسمة بوسيل مع والدتها، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة كارمن سليمان بصحبة زوجها.

إلهام شاهين وهالة سرحان تؤديان العمرة

بسمة بوسيل مع والدتها أمام الكعبة

هنا الزاهد من أمام الكعبة في أول ظهور بعد انفصالها

كارمن سليمان مع زوجها من أمام الكعبة