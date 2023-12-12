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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برقم صادم.. سعر غير متوقع لحقيبة درة في مهرجان البحر الأحمر

درة
درة

نشرت النجمة درة مع متابعيها صور لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام خلال حضورها ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، وظهرت بإطلالة محتشمة وجذابة للغاية.

 

سعر حقيبة درة في مهرجان البحر الأحمر

 

واختارت درة ارتداء فستان طويل باللون الأبيض وبأكمام طويلة، ومزين ببعض التطريزات من نهايات الاكمام ومنطقة الصدر والرقبة، وقامت بإختيار حقيبة باللون السيلفر الميتال.

 

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وكان حقيبة درة من مجموعة Rostantica، ووصل سعره إلى 865 دولار، أي ما يعادل 26,750 ألف جنيه.

 

وقامت درة بلم خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة، وقامت بترك بعض الخصلات على وجهها بتسريحة انسابية وناعمة.

 

واختارت درة بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكمشيري الفاتح كأحمر شفاه، مع الماسكرا، والآي لاينر والكحل الأسود والآي شاد بألوان ترابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وتزينت درة ببعض الإكسسورات اللافتة، فقامت بإرتداء قرطين وخاتم من الألماس، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

درة
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