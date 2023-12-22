بـ باروكة.. بلقيس فتحي تثير الجدل بأحدث إطلالة على إنستجرام

شاركت النجمة بلقيس فتحي متابعيها، صورة جديدة عبر خاصية “استوري” حسابها الرسمي على «إنستجرام»، ظهرت خلالها بإطلالة مختلفة وغير متوقعة.

تفاصيل إطلالة بلقيس فتحي

ظهرت بلقيس فتحي، وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الموف الفاتح، وبأكمام طويلة، وتتوسطه أزرار من الأمام، وبفتحة من الأسفل تكشف عن ساقيها، ويتوسطه حزام من نفس خامة ولون الفستان.

وظهرت بلقيس فتحي بباروكة قصيرة باللون الأصفر الثلجي، بتسريحة ويفي انسابية وناعمة، وهو ما أبرز من جمال ملامحها.

واعتمدت بلقيس فتحي على ألوان مكياج ترابية، واختارت الكمشيري القاتم للشفاه، مع وضع الكحل، والماسكرا، والآي لاينر والأي شادو بطريقة السموكي لتبرز من جمال عينيها.

وتزينت بلقيس فتحي بإكسسوارات بسيطة؛ فقد اختارت قرطين من الألماس، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.