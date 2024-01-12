بإطلالة لافتة.. كارمن سليمان تخطف الأنظار على مسرح سولد أوت

أحيت المطربة كارمن سليمان حفلا غنائيا على مسرح سولد أوت، في أولى حلقات البرنامج الذي يقدمه محمود سعد على قناة "CBC"، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة ولافتة للغاية.

تفاصيل إطلالة كارمن سليمان على مسرح سولد أوت

وأطلت كارمن سليمان ببدلة ميتال باللون الذهبي مكونة من جاكيت طويل بنصف كم، وعليه بنطال بتصميم الأوفر سايز بنفس اللون.

وقامت كارمن سليمان بلم خصلات شعرها إلى الوراء ضفيرة طويلة بتسريحة انسابية وناعمة عبر وظهرها، وهو ما تناشطسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت كارمن سليمان ملامحها بمكياج ناعم، فقامت بوضع اللون الكمشيري كاحمر شفاه، نع الكحل الأسود، والماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو بألوان ترابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وتزينت كارمن سليمان إطلالتها ببعض الآكسسورات اللانعة، فقامت بإختيار قرطين وخواتم وكولية باللون الذهبي.

كارمن سليمان

كارمن سليمان

كارمن سليمان

كارمن سليمان