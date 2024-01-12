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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توب شفاف وبنطال جلد.. ميرنا نور الدين تفاجئ متابعيها بأحدث ظهور

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت النجمة ميرنا نور الدين صورا جديدة لها، عبر حسابها على “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة مختلفة ولافتة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

تفاصيل إطلالة ميرنا نور الدين

ارتدت ميرنا نور الدين توب باللون الأسود من التل، وبأكمام طويلة وشفافة، واختارت عليه بنطالا باللون الأسود من الجلد، بتصميم الـ"هاي وسط".

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وتركت ميرنا نور الدين، شعرها منسدلا عبر كتفيها بتسريحة انسابية وناعمة.

وأكملت ميرنا نور الدين، إطلالتها، ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد اعتمدت على الألوان الترابية، واختارت اللون الكمشيري للشفاه، مع الماسكرا، والكحل الأسود، والآي لتينر، والآي شادو.

واختارت ميرنا نور الدين، بعض الإكسسولرات اللافتة، والتي تناسبت مع إطلالتها، فقد تزينت بقرطين باللون الفيروزي، وأسورة وخاتما ذهبيا، وساعة يد باللون الفضي.

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا ميرنا نور الدين إطلالة ميرنا نور الدين تفاصيل إطلالة ميرنا نور الدين النجمة ميرنا نور الدين

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