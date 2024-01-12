لوك ناعم.. درة تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة على إنستجرام

شاركت النجمة درة، متابعيها، صورا جديدة لها، خلال كواليس تصوير إعلان جديد، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية.

تفاصيل إطلالة درة

ظهرت درة بفستان طويل باللون البينك بتصميم الأوف شولدرز، وواسع من الأسفل.

وتركت “درة” خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها وظهرها، بتسريحة انسابية وناعمة.

واختارت درة بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع الماسكرا، والآي لاينر والآي شاد بألوان ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وتزينت درة ببعض الإكسسوارات اللافتة، حيث ارتدت أسورة، وخاتما باللون الفضي، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.