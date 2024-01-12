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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لوك ناعم.. درة تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة على إنستجرام

درة
درة

شاركت النجمة درة، متابعيها، صورا جديدة لها، خلال كواليس تصوير إعلان جديد، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية.

تفاصيل إطلالة درة

ظهرت درة بفستان طويل باللون البينك بتصميم الأوف شولدرز، وواسع من الأسفل.

وتركت “درة” خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها وظهرها، بتسريحة انسابية وناعمة.

واختارت درة بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع الماسكرا، والآي لاينر والآي شاد بألوان ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وتزينت درة ببعض الإكسسوارات اللافتة، حيث ارتدت أسورة، وخاتما باللون الفضي، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

درة

 

درة اطلالة درة تفاصيل إطلالة درة النجمة درة انستجرام

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