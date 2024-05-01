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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بدمياط

ازاله تعديات
ازاله تعديات

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة التى بدأت مطلع الأسبوع الماضى ، حيث أسفرت الحملات المُنفذة اليوم عن إزالة حالتى تعدِ على أملاك الدولة تابعتين لولاية الإدارة العامة لصرف دمياط بكفر سعد على مساحة ٥٠٤ أمتار مربعة ، وتنفيذ ١٣ قرار إزالة بمساحة ٥٤ مترا طوليا.

وفى هذا السياق،، بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة ٥٨ حالة تعدِ على  أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مساحة ٤١٣٠ مترا مربعا و ١٠٦ أفدنة و٣ قراريط و٢٣ سهما و تنفيذ ١٧٥ قرار إزالة بمساحة ١٦٧٤مترا طوليا.

فيما وقد أشارت " محافظ دمياط " مجددًا إلى أن هناك تعاونا تاما بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة و الحفاظ على حق الشعب ، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة.

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