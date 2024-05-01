محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها اللواء حسام توفيق مساعد وزير الداخلية- مدير أمن دمياط، اليوم الأربعاء، كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط، للمشاركة فى احتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقبالهما الأب بندليمون راعى الكنيسة..

وجاءت الزيارة بحضور النائب محمد أبو حجازى عضو مجلس الشيوخ، وفضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف و الشيماء عبد المعطى مدير مديرية التضامن الاجتماعي والمجتمع المدنى..

واستهلت " المحافظ " زيارتها بتهنئة أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد ، داعية الله أن يعيد هذه المناسبات المجيدة على مصر بدوام الخير والرخاء والاستقرار تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأكدت " محافظ دمياط " عن سعادتها بروح المحبة والألفة بين المصريين والتى تتجسد فى أبهى صورها خلال المناسبات الدينية .

وأضافت " الدكتورة منال عوض " أن الشعب المصرى يتمتع بأواصر محبة عميقة وتاريخية فيما بينهم منذ العصور القديمة ، كما أنهم يتمتعون بروح وطنية تعكس مدى محبتهم لوطنهم، ودعت الله أن يحفظ أبناء مصر من كل مكروه وسوء..

ومن جانبه،، أعرب الأب بندليمون عن أمتنانه بزيارة الدكتورة منال عوض للكنيسة للمشاركة فى الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن دمياط شهدت نقلة حضارية بكافة القطاعات تحت قيادتها ، وأكد أيضًا أن هناك روح محبة وألفة بين أطياف المجتمع يتفرد بها أبناء مصر ..

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