شيخ قبيلة الرميلات: موقع مدينة السيسي إستراتيجي ويحمل رسالة

قال الشيخ درويش أبو جراد شيخ مشايخ قبيلة الرميلات بشمال سيناء إن موقع مدينة السيسي مكان استراتيجي ورسالة للعالم كله.

جاء ذلك خلال حلقة خاصة لبرنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة الحياة بشمال سيناء لرصد تفاصيل تدشين مدينة السيسي الجديدة .

وأصاف الشيخ درويش أبو جراد شيخ مشايخ قبيلة الرميلات بشمال سيناء قائلا:" مدينة السيسي تقع جنوب رفح ب 22 كيلو مترا ولولا تضحيات الجيش والشرطة والمدنيين بتوجيهات من الرئيس السيسي لما تمكن أحد من الوقف فى هذه المنطقة بسبب الإرهاب".

اجتزاز جذور الإرهاب

وأكد الشيخ درويش أبو جراد شيخ مشايخ قبيلة الرميلات بشمال سيناء أنه تم اجتزاز جذور الإرهاب من سيناء خلال عام ونصف.

وأضاف الشيخ درويش أبو جراد شيخ مشايخ قبيلة الرميلات أن المنطقة أصبحت آمنة تمامًا فبعد تصحيح الأوضاع فى 30 يونيه القوات المسلحة قادت عملية القضاء على الإرهاب والتنمية فى سيناء فى وقت واحد.