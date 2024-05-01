وسط تظاهرات الجامعات.. بايدن يعتزم إلقاء خطاب في معرض للـ.ـهولوكوست «7 مايو»

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلقي خطابًا في معرض الهولوكوست، يوم 7 مايو، يناقش فيه تزايد معاداة السامية.

وقال البيت الأبيض، إن بايدن سيناقش المستويات المتزايدة لمعاداة السامية، في خطاب يلقيه يوم 7 مايو، في متحف مخصص لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة.

وذكرت السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، أن بايدن سيتناول “معاداة السامية المتزايدة” في خطابه.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تواجه فيه الجامعات، احتجاجات متزايدة على الدعم الأمريكي لإسرائيل ضد الفلسطينيين.