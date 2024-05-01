أحد مشايخ سيناء: إطلاق اسم "السيسي" على المدينة الجديدة جاء بمبادرة شعبية

كشف سامي الرقيعي، أحد مشايخ قبيلة الدواغرة، تفاصيل تدشين مدينة جديدة من الجيل الرابع سيُطلق عليها اسم الرئيس السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن هذه البقعة طاهرة والظاهر إنها نائية، ولكنها في قلب مصر وفي قلب الرئيس .

وأضاف أن اتحاد القبائل العربية كان يحمل فرحة بالغة بإطلاق اسم الرئيس السيسي على المدينة الجديدة، موضحًا أن إطلاق اسم "السيسي" على المدينة الجديدة جاء بمبادرة شعبية.

وذكر أن هذه الخطوة عرفان بالجميل، وجاءت بموقف شعبي من قبل أهالي سيناء، بعد مواقفه البطولية منذ 2014، بهدف ما حدث في سيناء من تنمية، حيث شهدت سيناء تنمية عمرانية كبرى، وهناك سهولة ويسر في الوصول إلى مناطق كانت معقل الإرهابيين وكانت صعبة المنال.