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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

اهتم بتناولها .. وجبات خفيفة تزيد من إنتاجية العمل

صدى البلد

تعد الوجبات المفيدة أثناء العمل من الأشياء التي تزيد من الإنتاجية. 

وفي موضوع منشور بموقع First Post، قال إن الوجبات الخفيفة تلعب دورًا محوريًا لتعزيز الإنتاجية على مدار اليوم أثناء العمل.

وعدّد الموقع الوجبات التي تزيد من الإنتاجية في العمل كالتالي .. 
 

اللوز
يحتوي اللوز على نسبة عالية من الدهون الصحية وسهل التخزين ويوفر السعرات الحرارية التي يحتاجها المرء طوال اليوم. ويعد اللوز خيارًا مناسبًا لتحسين التركيز.

الشاي الأخضر
على الرغم من أنه ليس وجبة خفيفة، فإن الشاي الأخضر يعتبر بديلاً مغذياً للقهوة. 

يحتوي الشاي الأخضر على إل-ثيانين، وهو حمض أميني يعزز التركيز ويبقي الدماغ في حالة تأهب.

الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من الجلوكوز، ما يوفر الطاقة التي يحتاجها الجسم لمواصلة التركيز. 

تحتوي موزة واحدة على الكمية اليومية من الجلوكوز التي تساعد الجسم على العمل بشكل صحيح.

المكسرات 
تعتبر المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور دوار الشمس خيارات مريحة ومفيدة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية والبروتين والألياف، مما يجعلها وجبات خفيفة مشبعة ومعززة للطاقة.

 التفاح
يعد التفاح، الذي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومنخفض السعرات الحرارية، مصدرًا ممتازًا للطاقة والبروتين، مما يساعد على بقاء الشخص يقظًا ومركزًا.

 البيض
يحتوي البيض على نسبة عالية من الكولين، وهو فيتامين B، الذي يرتبط بتحسين الذاكرة ووقت رد الفعل، سواء كان البيض مخفوقًا أو مسلوقًا أو في سلاطة البيض، فإنه يمنح فوائد عديدة من بينها زيادة الإنتاجية.

 

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