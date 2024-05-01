خير بلدنا.. فرحة مزارعي كفر الشيخ بحصاد الفول | شاهد

تشهد محافظة كفر الشيخ، هذه الأيام فرحة غامرة بين المزارعين، وذلك مع بدء موسم حصاد محصول الفول، والذي يُعد واحداً من أهم المحاصيل الزراعية في المنطقة.

ويشارك في موسم حصاد الفول مئات العمال من أبناء المحافظة، الذين يتعاونون مع المزارعين لجمع المحصول مستخدمين أدوات بسيطة تقليدية.

وتسود أجواء من التعاون والتكاتف بين المزارعين وأسرهم، والذين يحرصون على إنجاز العمل بأسرع وقت وأفضل جودة.

يقول زكريا الديب، من مزارعي الفول بمحافظة كفر الشيخ، لـ «صدى البلد»، إن موسم حصاد الفول فرصة ذهبية لتنشيط الاقتصاد المحلي في كفر الشيخ، فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل المؤقتة خلال هذه الفترة.

وأضاف يُساهم هذا المحصول المهم في تحسين الأمن الغذائي للمحافظة، وتوفير احتياجات المواطنين من البروتين والعناصر الغذائية الهامة.