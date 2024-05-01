عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خير بلدنا.. فرحة مزارعي كفر الشيخ بحصاد الفول | شاهد

الفول
الفول

تشهد محافظة كفر الشيخ، هذه الأيام فرحة غامرة بين المزارعين، وذلك مع بدء موسم حصاد محصول الفول، والذي يُعد واحداً من أهم المحاصيل الزراعية في المنطقة.

ويشارك في موسم حصاد الفول مئات العمال من أبناء المحافظة، الذين يتعاونون مع المزارعين لجمع المحصول مستخدمين أدوات بسيطة تقليدية.

وتسود أجواء من التعاون والتكاتف بين المزارعين وأسرهم، والذين يحرصون على إنجاز العمل بأسرع وقت وأفضل جودة.

يقول زكريا الديب، من مزارعي الفول بمحافظة كفر الشيخ، لـ «صدى البلد»، إن موسم حصاد الفول فرصة ذهبية لتنشيط الاقتصاد المحلي في كفر الشيخ، فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل المؤقتة خلال هذه الفترة.

وأضاف يُساهم هذا المحصول المهم في تحسين الأمن الغذائي للمحافظة، وتوفير احتياجات المواطنين من البروتين والعناصر الغذائية الهامة.

 

أهم المحاصيل الزراعية أحتياجات المواطن الامن الغذائي العناصر الغذائية تنشيط الاقتصاد بمحافظة كفر الشيخ بدء موسم أمن الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

قرار عاجل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

تنكيس الأعلام .. قرار عاجل من رئيس الإمارات في وفاة عمه

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

لاعب طائرة الزمالك يعلن فسخ تعاقده مع النادي

المجلس الوزاري الإسرائيلي الموسع يجتمع غداً لبحث رد حماس بشأن صفقة التبادل

مفتاح إستراتيجيتها الجديدة بالشرق الأوسط.. كيف تنظر أمريكا لحقول الغاز المصرية؟

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يكرم أماني شاكر مقررة فرع المجلس القومي للمرأة

ضمن «حياة كريمة»|محافظ كفر الشيخ يشهد توزيع 21 تروسيكل وتجهيز 9 عرائس.. صور

محافظ كفر الشيخ: توريد 88 ألف طن قمح حتى الآن

«آداب كفر الشيخ» تفوز بالمركز الثاني في مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي

وفقا لوزارة التخطيط.. «صيدلة كفر الشيخ» تحصد المركز الأول في التميز الإداري

تنفيذ 14 قرار إزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ| صور

منظومة التأمين الشامل.. مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية يختتم زيارته لكفر الشيخ| صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال رصف الطريق الدائري وتغطية الترع.. صور

ترشيحاتنا

شاهد| أمطار غزيرة وسيول تضرب دول الخليج.. انهيارات للمباني.. والضحايا بالعشرات

الدوري الممتاز| أول تعليق من كولر بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي

900 مليار جنيه للتنمية.. شيخ القبائل العربية : الرئيس السيسي أنهى عزلة سيناء

الدوري الممتاز| طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة محمد هاني

وسط تظاهرات الجامعات.. بايدن يعتزم إلقاء خطاب في معرض للـ.ـهولوكوست «7 مايو»

رئيس الفيدرالي الأمريكي: بيانات التضخم العام الحالي أعلى من المتوقع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اهتم بتناولها .. وجبات خفيفة تزيد من إنتاجية العمل

أسود وملفت.. شاهد فستان هنا الزاهد في حنة صديقتها يثير ضجة بالسوشيال ميديا

بقوة 550 حصانًا.. انطلاق سيارة مازيراتي GranTurismo في مصر |السعر والمواصفات

مخاطر تناول الزنجبيل .. احذرها

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ