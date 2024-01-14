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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو مرعب.. وفاة لاعب كريكيت أثناء المباراة

فيديو مرعب.. وفاة
فيديو مرعب.. وفاة لاعب كريكيت أثناء المباراة|شاهد

في مقطع فيديو مرعب، سقط مهندس يبلغ من العمر 36 عامًا ميتًا بنوبة قلبية أثناء لعب الكريكيت وتوفي في نويدا بولاية أوتار براديش. 

انهار اللاعب «فيكاس نيجي» على أرض الملعب أثناء لعبه إحدى مباريات الكريكيت في قطاع نويدا 135، وتم إعلان وفاته لاحقًا عند وصوله إلى المستشفى.

وفقًا للشرطة، وقع الحادث في 6 يناير، وأظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، اللاعب المهندس وهو ينهار في منتصف الملعب أثناء ذهابه للركض.

في الفيديو، يذهب لاعب الكريكيت منفردًا بعد أن يسدد الضارب تسديدة، ومع ذلك، فقد انهار في منتصف الطريق حيث يمكن رؤية حارس الويكيت واللاعبين الآخرين وهم يهرعون للاطمئنان عليه.

ونقله أصدقاؤه إلى مستشفى قريب حيث أعلن الأطباء وفاته لدى وصوله، وقالت الشرطة إنها سجلت قضية في هذا الصدد، وتم إرسال جثة المتوفى إلى الطب الشرعي للتأكد من سبب الوفاة الدقيق واستبعاد أي جريمة.

كريكيت وفاة لاعب هندي ولاية أوتار براديش

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