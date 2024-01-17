ابتزاز.. اعتقال عروس مكسيكية بفستان الزفاف| ما القصة؟

أعلنت السلطات المكسيكية، الجمعة، أنه تم إلقاء القبض على عروس يوم زفافها، متهمة بمخطط ابتزاز شمل عريسها و6 مشتبه بهم آخرين.

المرأة التي تم تحديدها فقط باسم نانسي ن. من قبل المدعين العامين في ولاية المكسيك، قد ألقت الشرطة القبض عليها الشهر الماضي بفستان الزفاف في عملية خطف وابتزاز مشتركة مع مشتبه به آخر في عملية ابتزاز ويدعى كليمنتي ن.

لكن السلطات لم تتمكن من القبض على العريس المتهم الثاني في القضية والذي يناديه أقاربه وأصدقائه بالاسم المستعار "الماوس".

وقالت السلطات إن الزوجين كانا جزءًا من مجموعة متهمة بابتزاز تجار الدجاج في تولوكا بالقرب من مكسيكو سيتي ويشتبه في قيامهم باختطاف أربعة عمال من متجر دواجن في تولوكا.

واتهم أحد المشتبه بهم الثمانية الذين تم القبض عليهم، ويدعى سانتياغو ن.، "بقيادة شاحنة من نوع إكسبلورر" لنقل الضحايا المختطفين.