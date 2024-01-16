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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

امرأة تعثر على أخطر أفعى سامة في العالم بدولاب ابنتها بأستراليا

امرأة تعثر على أخطر
امرأة تعثر على أخطر أفعى سامة في العالم بدولاب ابنتها.. كيف

عندما يتعلق الأمر بأستراليا، يمكن العثور على الثعابين في أي مكان تقريبًا، وهو ما يثير قلقًا كبيرًا في البلاد، حيث غالبًا ما يتفاجأ السكان بهذه الزواحف المخيفة في منازلهم ومكاتبهم. 

في الآونة الأخيرة، أصيبت امرأة بالرعب بعد أن اكتشفت ثاني أفعى سامة في العالم داخل درج الملابس الداخلية لابنتها البالغة من العمر 3 سنوات.

تم استدعاء صياد الثعابين الأسترالي مارك بيلي لإزالة الثعبان البني الشرقي الذي يبلغ طوله 5 أقدام من غرفة نوم الطفل الصغير، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.

شارك صياد الثعابين مقطع فيديو للعملية على فيسبوك وكتب: "ذهبت المرأة لإحضار بعض الملابس لابنتها فوجدت داخل الدرج أفعى بنية "شراقي" كبيرة يبلغ طوله خمسة أقدام. 

لقد اكتشفنا ما حدث، لقد حملت الغسيل المطوي بالأمس، وبينما كانت تأخذ الملابس من حبل الغسيل، زحفت الأفعى البنية داخلها.

وتفاجأ الكثيرون على فيسبوك كيف أن الأم لم تلاحظ الثعبان البني وحملته مرة أخرى إلى درج الملابس الداخلية.

أفعى ثعبان أفعى سامة

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