‎حفل الأهرامات المثير للجدل.. ماذا شهدت منطقة أبو الهول؟

أقيم حفل غنائي بمحيط الأهرامات في مصر، لفرقة غنائية ألمانية باسم “keinemusik”، وأثار الحفل موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.





وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي، كواليس الحفل وقال إن الحفل حضره نحو 8 آلاف شخص أغلبهم أجانب، وجرى حجز التذاكر من خارج مصر.

وتابع كلامه أن تذاكر الحفل تراوح سعرها بين 100 و200 دولار، وكل الحاضرين من الخارج تواجدوا من خلال حجز طيران خاص.

وأكد عمرو القاضي أن الهيئة ليس لها ضوابط معينة بخصوص إقامة الحفلات، وكل مهمتها هو تسهيل الإجراءات للفرقة والحفل، مشيرًا إلى أن الضوابط يضعها المنظم وإدارة مكان الحفل.



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