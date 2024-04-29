مع اقترابه.. تعرف على أسعار الحج السياحي والجمعيات الأهلية| تفاصيل

في ظل اقتراب موسم الحج، يبدأ المواطنون والفائزون بقرعة الحج السياحي في التحضير المالي لأداء هذه الفريضة العظيمة. جزء من هذه الاستعدادات يتضمن معرفة أسعار الحج السياحي لعام 2024.

أسعار الحج السياحي

أسعار الحج السياحي

وفقًا للمعلومات الصادرة عن غرفة شركات السياحة، تتفاوت أسعار الحج السياحي لعام 2024 وفقًا لقرب المسافة بين مواقع الإقامة والحرم المكي، حيث تنقسم إلى عدة فئات، بما في ذلك:

حج سياحي بفنادق خمس نجوم يتيح صفًا مباشرًا على الحرم بمسافة تصل إلى 250 متر بسعر 450 ألف جنيه، أو صف ثانٍ يتراوح بين 250 و1250 متر بسعر 390 ألف جنيه.

حج سياحي اقتصادي يشمل تذاكر الطيران وقد تصل المسافة بين الفندق والحرم إلى 1750 متر بسعر 260 ألف جنيه.

حج سياحي اقتصادي بفنادق خمس نجوم يتيح صفًا مباشرًا على الحرم بمسافة تصل إلى 250 متر بسعر 230 ألف جنيه.

حج سياحي اقتصادي بفنادق تتراوح بين الأربع والخمس نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 226 ألف جنيه.

أما بالنسبة لأسعار الحج السياحي البري لعام 2024، فتتفاوت حسب المسافة والفئة كما يلي:

حج سياحي بمسافة تصل إلى 1750 متر بسعر 225 ألف جنيه. حج سياحي بفنادق خمس نجوم يتيح صفًا مباشرًا على الحرم بمسافة تصل إلى 250 متر بسعر 195 ألف جنيه. حج سياحي بفنادق تتراوح بين الأربع والخمس نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 191 ألف جنيه.

بالنسبة لأسعار حج الجمعيات الأهلية والقرعة، فتتضمن ثلاثة مستويات وفقًا لشركة مصر للطيران على النحو التالي:

المستوى الأول بسعر 270 ألف جنيه.

المستوى الثاني بسعر 203 ألف جنيه.

المستوى الثالث بسعر 186 ألف جنيه.

ومن جانبه، قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن أنه مع قرب موسم الحج لهذا العام 1445/2024، تبدأ استعدادات المملكة العربية السعودية لاستقبال ضيوف الرحمن من كل بقاع الأرض، وكذلك المقيمين بالمملكة من راغبي أداء فريضة الحج.

وأوضح حنفي أن جميع الأجهزة بالمملكة تعمل من الآن على تقديم أفضل الخدمات لراحة ضيوف الرحمن من أول الاستقبال بالمنافذ المختلفة وحتى المغادرة، وذلك ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وشدد حنفي على أنه لا حج بدون تأشيرة حج صريحة، أو تصريح حج للمقيمين بالمملكة وفقًا للشروط التي تحددها المملكة، وأنه لن يسمح لتأشيرات الزيارة بأنواعها (عائلية- شخصية- تجارية- عمل - سياحة - وخلافه ) بأداء فريضة الحج وفقًا للضوابط التي حددتها السلطات السعودية بما يضمن أداء ضيوف الرحمن لهذه الفريضة بيسر وأمان والحفاظ عليهم.