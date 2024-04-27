عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحركات عاجلة للسلطات السعودية بشأن موسم الحج | تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي

اكدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، حرصها على تعزيز التناغم مع وكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي؛ لإثراء التجربة الدينية، وتهيئة الأجواء التعبُّدية الإيمانية للزائرين والقاصدين للحرمين الشريفين، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية، من خلال الاجتماعات الدورية لتبادل الآراء والخبرات للارتقاء بعمل المنظومة الدينية ‎بناءً على توجيه رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.

وفي هذا الإطار؛ التقى وكيل رئيس الشؤون الدينية لشؤون المسجد الحرام، المشرف العام على مكتب الرئيس بدر آل الشيخ؛ القيادات الدينية بوكالة الرئاسة بالمسجد النبوي، في إطار الاجتماعات الدورية؛ بهدف تعزيز التناغم لتهيئة الأجواء التعبُّدية، وإثراء تجربة الزائرين الدينية.

وناقش "آل الشيخ"؛ في اجتماعاً مع وكيل رئيس الشؤون الدينية لوكالة المسجد النبوي، الدكتور محمد الخضيري؛ خطط الرئاسة والوكالة الدينية، وسُبل تنفيذها في موسم حج ١٤٤٥هـ، ؛ بتقديم الخدمات الدينية المعيارية ذات الوسطية، بسلاسة ومرونة لقاصدي وزائري الحرمين، وإيصال رسالتهما الاعتدالية للعالمين.

وشدد علي أن رئاسة الشؤون الدينية حريصة على التنسيق والتعاون مع وكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي لتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية للقاصدين الزائرين. 

من جهته، أكّد وكيل الرئيس بوكالة المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري؛ أن وكالة المسجد النبوي حريصة على التناغم مع رئاسة الشؤون الدينية وماضية في تنفيذ مرتكزات الرئاسة لبث رسالة المسجد النبوي للعالم، وتكريس قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز التجربة الرقمية الدينية بالمسجد النبوي وتجويدها، واستثمار التقانة، والتطبيقات الذكية، بما يسهم في تكامل المنظومة الدينية وعملها، وتنفيذ خططها الإستراتيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى لاعب الأهلي أكرم توفيق حول لقاء مازيمبي

رياح وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب صنع الفارق وكان مؤثرا مع الأهلي أمام مازيمبي

%15 أسئلة مقالية.. إمتحانات الثانوية العامة 2024 ورقية بنظام البابل شييت

ترشيحاتنا

بعد الفوز على مازيمبي.. اعرف موعد مباراة الأهلي المقبلة

مشادة على الهواء.. رشا مجدي لـ عضو شعبة المواد الغذائية: «متقهرنيش»| شاهد

تأجيل ثلاث مباريات للنادي الأهلي بعد الفوز على مازيمبي

فرج عامر: مهاجم الأهلي يشبه هالاند مهاجم مانشستر سيتي

قرار عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السورية

أفضل دعاء تبدأ وتختم به يومك.. واظب عليه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لجفاف العين من غيرهم.. فهل أنت منهم؟

عمرها 86 عامًا.. شاهد أغرب سيارة بوجاتي معروضة في مزاد

زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بفستان أسود| شاهد

بمجوهرات لافتة| أمينة خليل تخطف الأنظار في السعودية

فيديو

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ