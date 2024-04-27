تحركات عاجلة للسلطات السعودية بشأن موسم الحج | تفاصيل

اكدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، حرصها على تعزيز التناغم مع وكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي؛ لإثراء التجربة الدينية، وتهيئة الأجواء التعبُّدية الإيمانية للزائرين والقاصدين للحرمين الشريفين، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية، من خلال الاجتماعات الدورية لتبادل الآراء والخبرات للارتقاء بعمل المنظومة الدينية ‎بناءً على توجيه رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.

وفي هذا الإطار؛ التقى وكيل رئيس الشؤون الدينية لشؤون المسجد الحرام، المشرف العام على مكتب الرئيس بدر آل الشيخ؛ القيادات الدينية بوكالة الرئاسة بالمسجد النبوي، في إطار الاجتماعات الدورية؛ بهدف تعزيز التناغم لتهيئة الأجواء التعبُّدية، وإثراء تجربة الزائرين الدينية.

وناقش "آل الشيخ"؛ في اجتماعاً مع وكيل رئيس الشؤون الدينية لوكالة المسجد النبوي، الدكتور محمد الخضيري؛ خطط الرئاسة والوكالة الدينية، وسُبل تنفيذها في موسم حج ١٤٤٥هـ، ؛ بتقديم الخدمات الدينية المعيارية ذات الوسطية، بسلاسة ومرونة لقاصدي وزائري الحرمين، وإيصال رسالتهما الاعتدالية للعالمين.

وشدد علي أن رئاسة الشؤون الدينية حريصة على التنسيق والتعاون مع وكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي لتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية للقاصدين الزائرين.

من جهته، أكّد وكيل الرئيس بوكالة المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري؛ أن وكالة المسجد النبوي حريصة على التناغم مع رئاسة الشؤون الدينية وماضية في تنفيذ مرتكزات الرئاسة لبث رسالة المسجد النبوي للعالم، وتكريس قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز التجربة الرقمية الدينية بالمسجد النبوي وتجويدها، واستثمار التقانة، والتطبيقات الذكية، بما يسهم في تكامل المنظومة الدينية وعملها، وتنفيذ خططها الإستراتيجية