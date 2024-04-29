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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

براءة عجوز أنهى حياة سيدة الأتوبيس بطنطا .. وإيداعه مصحة نفسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر رئيس محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم حكما قضائيا ببراءة عجوز أنهي حياه جارته والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الأتوبيس" لخلاف علي علبة حلاوة  أثناء نزولها من الاتوبيس بواسطة استخدام سلاح أبيض بالبراءة وإيداعه مصحة نفسية مدى الحياة لعدم سلامة قواه العقلية.

وجاء ذلك عقب اطلاع هيئة المحكمة تقرير الصحة النفسية للمتهم علي الطب النفسي وتبين عدم سلامه قواه العقلية ووجود خلل نفسي.

وكان المتهم قد سدد طعنات غادرة في أماكن متفرقة من جسدها و لفظت أنفاسها الأخيرة أمام مرأي المارة بالطريق العام بمنطقة الاستاد.

وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية اعطي توجيهاته بإحالة المتهم إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه القتل العمد مع الترصد من جهه المتهم بإنهاء حياة السيدة المتهم .
 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بالواقعة.

كما باشرت قوة أمنية دورها بالانتقال إلى محل البلاغ وتبين أقدام شخص على الاعتداء على سيدة تدعي" نادرة م.ا ح " 52 سنة ومقيمة بمنطقة قحافة بمدينة طنطا،حيث سدد لها عدة ضربات بسلاح أبيض في البطن والصدر. 
وكشفت التحريات الأمنية من المعاينة الأولية أن المجني عليها جارة المتهم وجميعهم مقيمين بمنطقة قحافة بمدينة طنطا،وسبب اعتداء الأخير علي المجني عليها خلافات الجيرة  بينهم.
 

وتابعت  مصادر طبية داخل مستشفي طنطا الجامعي ان سبب الوفاه لتلك السيدة جاء جراء تعرضها لأكثر من 7 ضربات . 
 

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "رافت.م" متهم بارتكاب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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