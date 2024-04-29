مصرع مواطن صدمته سيارة بطريق مصر إسكندرية الزراعي بكفر الشوربجي

لقى مواطن مصرعه على طريق " مصر – اسكندرية" الزراعى أمام قرية كفرالشوربجى التابعة لمركز كفرالزيات فى محافظة الغربية، صدمته سيارة خلال عبوره الطريق.

وتلقى العميد محمد شبل حبيب مأمور مركز كفرالزيات، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصرع مواطن بالطريق الزراعى السريع أمام قرية كفرالشوربجى التابعة للمركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية وسيارة أسعاف، وتبين حال عبور المتوفى ويدعى " أحمد سليمان-60 عام" مقيم بقرية كفرالشوربجى، الطريق المذكور صدمته سيارة وحدوث إصابته التى أودت بحياته.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.