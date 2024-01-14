شاهد.. لحظة تجمد شعر بلوجر بسبب الطقس الجليدي في السويد

تسببت إلفيرا لوندجرين، وهي بلوجر سويدية على وسائل التواصل الاجتماعي، في إصابة رواد الإنترنت بحالة من الذعر.

نشرت البلوحر مقطع فيديو حديث يعرض شعرها وقد تحول إلى تاج جليدي لامع بعد خروجها في طقس يصل إلى 30 درجة مئوية في شمال السويد.

يعد مقطع لوندجرين المتداول بمثابة تذكير مروع بالطقس القاسي الذي يجتاح البلاد، مع انخفاض درجات الحرارة إلى درجات شديدة التخدير في بعض المناطق.

مقاطع فيديو التجمد الجليدي ليست مجرد مصدر للتسلية عبر الإنترنت؛ إنه يسبب اضطرابًا ومشقة على نطاق واسع للعديد من السويديين.

وكتبت في تعليق على الفيديو: "لقد وصلت درجات الحرارة إلى -30 درجة مئوية، وكان عليّ أن أقوم بتجربة".

https://www.instagram.com/reel/C1r103zI1hp/?igsh=dmpjeGdqbHBzNzQ3