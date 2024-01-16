شاهد.. راكب هندي يعتدي على الطيار بالضرب والصفع داخل الطائرة

شهدت العاصمة الهندية نيودلهي ظروف موجة باردة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكان انخفاض درجات الحرارة في العاصمة الوطنية مصحوبًا بضباب كثيف مما أثر بشكل كبير على الرؤية.

تسبب ضعف الرؤية في تأخير أو إلغاء عمليات الطيران والقطارات في المدينة؛ وحتى صباح اليوم، تم تأجيل أكثر من 100 رحلة جوية وتم إلغاء ما يقرب من 80 رحلة جوية في مطار دلهي، كما تم إصدار تحذير السفر من مطار أنديرا غاندي الدولي.

في حادثة مروعة أعقبت تأخيرًا طويلًا في الإقلاع، تم تداول مقطع فيديو عبر الإنترنت حيث نهض راكب محبط ولكم الطيار على متن الطائرة عندما أصدر إعلانًا عن التأخير.

وقد صدم الفيديو مستخدمي الإنترنت وطالب الكثيرون بوضع الراكب على "قائمة الممنوعين من الطيران" من قبل شركة الطيران، التحقيق جارٍ وقد تقوم شركة الطيران بوضع الراكب في قائمة الممنوعين من السفر.