نمر يطارد إماراتي داخل منزله في دبي| فيديو

هنالك العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت التي تعرض الحياة الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أصبح الحفاظ على الحيوانات البرية مثل الفهود والنمور والأسود داخل المنازل رمزًا للمكانة في الدولة الغنية بالنفط.

فيظهر أصحاب الأثرياء وهم يمشون نمورهم على طول الشواطئ العامة ويعرضون أيضًا مجموعتهم من الحيوانات الغريبة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد انتشر مقطع فيديو لـ نمر أليف يطارد رجلاً داخل منزل فخم في دبي مؤخرًا على الإنترنت.

وقال بعض المشاهدين إن المقطع "مخيف"، بينما أعرب آخرون عن مخاوفهم من احتجاز الحيوان البري في منزل.

انتشر مقطع الفيديو القصير من خلال صفحة Billionaire's Life Style على موقع إنستجرام، حيث يظهر نمر أليف في بداية الفيديو وهو يطارد رجلاً داخل غرفة المعيشة في منزل فخم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في البداية، يظهر وهو يبتسم بينما يجري النمر خلفه، لكنه يتعثر ويسقط على الأرض لكن النمر يستمر في الإمساك به. ثم يحاول الرجل المرعوب الوقوف والهرب مرة أخرى من الحيوان المفترس.

وجاء في التعليق على المنشور: "فقط في الشرق الأوسط". ومنذ نشره، حصد الفيديو أربعة ملايين مشاهدة.

https://www.instagram.com/reel/C1t6-zFqE_9/?igsh=YnVwaGU2dXVqaGxq