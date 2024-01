ملايين.. لن تصدق سعر شواية أسنان المطرب «كاني ويست»

1/20/2024 3:10:28 AM

السبت 20/يناير/2024 - 03:10 ص 1/20/2024 3:10:28 AM

مرة أخرى، تصدر مطرب الراب الأمريكي الشهير «كاني ويست» عناوين الأخبار بأحدث إكسسواراته الباهظة.

ولكن هذه المرة، لم تكن ملابسه أو أحذيته أو موسيقاه هي التي جذبت انتباه الجميع، بل شواية أسنانه (دعامة أو طقم) المذهلة التي تبلغ قيمتها 850 ألف دولار!

عندما انتشرت الأخبار لأول مرة عن تغير أسنان كاني، أشارت الشائعات إلى أنه خضع لإصلاح كامل لأسنانه، حيث استبدلها بأطقم أسنان من التيتانيوم.

وهاهو الآن يثير الجدل من جديد، بعد أن اختار مغني الراب الأمريكي شواية فاخرة، تذكرنا بفيلم جيمس بوند الشهير عام 1977 The Spy Who Loved Me وMoonraker عام 1979.

ما هي شواية الأسنان الأمريكية؟

بالنسبة لمن لا يعرفون الشوايات، فهي عبارة عن أطقم أسنان زخرفية مصنوعة من معادن ثمينة مثل الذهب أو البلاتين يتم ارتداؤها فوق الأسنان.

وقد أصبحت إكسسوارًا متداولًا بين المشاهير والموسيقيين، ولم يكن كاني ويست استثناءً.

خضع مغني الراب الأمريكي ويست لعملية تعويضية ثابتة حيث تم تركيب أسنانه بشبكات مكونة من التيتانيوم والبلاديوم والبلاتين وغيرها من المعادن الثمينة.

والتي قام بتطويرها هو وأخصائيه من أجل الحصول على هذا المظهر الذي كلفه 850 ألف دولار (ما يزيد عن 22 مليون جنيه مصري).