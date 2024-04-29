استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال لمنزل في رفح

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ظهر اليوم الإثنين، باستشهاد أربعة فلسطينيين بينهم ثلاث نساء، وأصابة آخرين، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في حي تل السلطان غربي رفح، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، بينهم 3 نساء، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة منذ فجر اليوم إلى 25 بينهم 5 أطفال و10 نساء.

وأضافت الوكالة ذاتها، أن طائرات الاحتلال شنت غارات على أراض زراعية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استهدفت منازل المواطنين في غرب الزوايدة وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلىاستشهاد 34488 مواطنا، واصابة 77643 آخرين، فيما لا يزال من الضحايا ما يزالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.