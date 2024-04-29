عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لــ1600 حالة بقافلة طبية ببني سويف

صدى البلد

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة"    .

 
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي السبت والأحد 27 و28 أبريل الجاري" بقرية ميانة مركز اهناسيا ، ضمت 8عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1622مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 185 ،معمل طفيليات 31، حالات الأشعة العادية 9، استصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 105حالة، تحويل حالة للمستشفي لاستكمال العلاج

محافظ بني سويف يوجه بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

محافظ بني سويف يؤكد دور القومي لحقوق الإنسان في إعلاء قيم المواطنة

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

 

التهاب الكبدي استكمال اسيا الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدول الدكتور محمد هاني غنيم فيروس كورونا فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

قرار عاجل من الفيفا بإيقاف قيد نادي الزمالك

السيسي: إطلاق خط طيران مباشر من بعض مدن البوسنة والهرسك إلى الغردقة

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

شاب يتزوج فتاتين في فرح واحد.. حقيقة صور أشعلت السوشيال ميديا

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

فيديو من موبايل الجماهير يكشف السبب الحقيقي لخناقة صلاح وكلوب| ماذا حدث

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتابع انتظام الدفع بأتوبيسات الخاصة بالمراكز في أوقات الذروة

ترشيحاتنا

"خريجي الأزهر" و"مؤسسة أبو العينين" تكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين.. صور

هيونداي تستدعي 30 ألف سيارة لهذا السبب

"بطل هجص".. هدف مازيمبي في الأهلي يشعل النار بين محمد نصر ورضا عبدالعال

مع اقترابه.. تعرف على أسعار الحج السياحي والجمعيات الأهلية| تفاصيل

خبير تربوي يكشف عن 12 خطوة لتوطين تدريس تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها بالمدارس

استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال لمنزل في رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة طبيعية.. أروى جودة تستعرض جمالها

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق على السوشيال ميديا.. شاهد

سعر صادم.. فستان ميريام فارس المكشوف في حد السعف يشعل السوشيال ميديا

الحزن يخيم على محمود قابيل.. تشييع جثمان عصام الشماع بحضور أهل الفن

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ