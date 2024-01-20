رديئة وغير قانونية.. Shein في ورطة أمام المحكمة بتهمة السرقة

رفعت شركة Uniqlo دعوى قضائية ضد شركة التجزئة المنافسة شي إن Shein بسبب حقيبة كتف صغيرة، قالت شركة التجزئة اليابانية إنها نسخة "رديئة" و"غير قانونية" من منتجها الناجح الذي يوصف بأنه "حقيبة ماري بوبينز" على حد تعبيرها ووفقًا لموقع Business Insider.

“شي إن” متهمة بالسرقة

وطالبت الدعوى القضائية شركة Shein بالتوقف عن بيع منتجها الذي قالت Uniqlo إنه يشبه إلى حد كبير حقيبة الكتف المستديرة الصغيرة لديها.

يشير لقب "ماري بوبينز" الذي لقبت به الحقيقة إلى الفيلم الموسيقي عام 1964 من بطولة جولي أندروز، حيث تقوم مربية الأطفال بسحب أي شيء من حقيبتها السحرية، بما في ذلك حامل القبعات.

ولم تستجب شركة Shein، التي تأسست في الصين ولكن مقرها الآن في سنغافورة، على الفور لطلب التعليق من الموقع.

تم رفع الدعوى أمام محكمة منطقة طوكيو في 28 ديسمبر من قبل شركة Fast Retailing ومقرها طوكيو والتي تدير متاجر Uniqlo.

وقالت Uniqlo إنها تطالب بتعويضات تبلغ حوالي 160 مليون ين (1.1 مليون دولار) في الدعوى القضائية التي استهدفت الشركات الثلاث التي تدير Shein وRoadget Business Pte وFashion Choice Pte وShein Japan Co.

وقالت Uniqlo إن منتج Shein كان انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر ذي "الجودة الرديئة"، ما قوض ثقة العملاء في العلامة التجارية Uniqlo.