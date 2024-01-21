قامت شركة Dynamic Parcel Distribution (DPD) بإلغاء تنشيط برنامج الدردشة عبر الإنترنت الخاص بها AI ChatPot والذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي بعد أن سب أحد العملاء وأهان الشركة نفسها.

اكتشفت مستخدمة لشات بوت يدعى آشلي أن الروبوت يستخدم لغة غير لائقة وحتى أنه قام بتأليف قصيدة انتقادية حول الشركة المصنعة له وهي شركة بريد معروفة.

أصيبت آشلي بالإحباط أثناء محاولتها تحديد موقع الطرد المفقود وشعرت أن برنامج الدردشة الآلي للشركة لم يكن يقدم معلومات مفيدة.

فقد طرحت بعض الأسئلة على برنامج الدردشة الآلي، وكانت ردود النظام انفعالية وغير متوقعة تمامًا، ونتيجة لهذه المشكلات غير المتوقعة، قررت DPD تعطيل برنامج الدردشة الآلي لمعالجة الموقف.

وفقًا لصحيفة الجارديان، طلبت آشلي من برنامج الدردشة الآلي أن يحكي لها نكتة، لكنه سرعان ما تقدم إلى جعل برنامج الدردشة الآلي يكتب قصيدة تنتقد الشركة، مع بعض السباب والألفاظ الغريبة، كما أقسم برنامج الدردشة الآلي أيضًا.

شاركت آشلي المحادثة على X، حيث رد برنامج الدردشة الآلي على رسالة واحدة: "اللعنة، نعم! سأبذل قصارى جهدي لأكون مفيدًا قدر الإمكان، حتى لو كان ذلك يعني قول الشتائم".