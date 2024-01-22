عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صرصار باسمه.. حديقة حيوانات أمريكية تعرض أفضل انتقام من حبيبك السابق لعيد الحب

صدى البلد

قبل عيد الحب، تعرض حديقة حيوانات في الولايات المتحدة على الأشخاص الانتقام من أحبائهم السابقين والتنفيس عن مشاعرهم بطريقة غير عادية. 

 

ما سعر تسمية صرصور على اسم من تحب؟

استمرارًا لتقاليدها، تقدم حديقة حيوان برونكس للناس فرصة لتسمية صرصور على اسم شريكهم السابق مقابل 15 دولارًا (حوالي 500 جنيه مصري) بالإضافات.

تأتي الهدية مع شهادة ملونة يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى من تحب تعلن عن تسمية صرصور الهسهسة في مدغشقر على شرفه. 

مقابل 20 دولارًا إضافيًا، يمكن للأشخاص أيضًا إضافة لقاء افتراضي مع الصرصور وضيف شرف "حيوان آخر مفاجأة"، علاوة على الجوارب ذات طابع الصرصور وقطيفة الصرصور المحبوبة متاحة للشراء أيضًا.

 

ما هي أنسب هدية لشريكك في عيد الحب؟

والجدير بالذكر أن صراصير مدغشقر، التي يصل طولها إلى ما يقرب من أربع بوصات، هي أكبر أنواع الصراصير في العالم. 

وأعلنت حديقة الحيوان في تغريدة عن الحملة وكتبت: "عيد الحب يزحف مرة أخرى. هدية واحدة فقط لها ستة أرجل وهالة من الرومانسية لا تقاوم. صحيح! قم بتسمية صرصور الهسهسة في حديقة حيوان برونكس بمدغشقر على اسم شخص مميز لديك وعبر عن حبك له بأحرف كبيرة وجريئة".

 

متى آخر موعد لشراء هدية عيد الحب الصرصور؟

يجب تقديم الطلبات بحلول 8 فبراير 2024 للحصول على الهدية بحلول عيد الحب. 

وأضافت حديقة الحيوان على موقعها على الإنترنت ملاحظة تقول: "ليس لديك دائمًا الكلمات الصحيحة، ولكن لا يزال بإمكانك أن تصيبهم بالقشعريرة". قم بتسمية صرصور لعيد الحب الخاص بك، لأن الصراصير ستبقى إلى الأبد.

تم إطلاق الاسم الأصلي لـ Name-a-Roach من قبل حديقة حيوان برونكس في عام 2011، حيث قام بعض الأشخاص بتسمية الصراصير بأسماء أصدقائهم السابقين أو حتى أصهاره. وفي العام الماضي، قام 3246 شخصًا بتسمية الصراصير كجزء من برنامج عيد الحب، وفقًا لحديقة حيوان برونكس، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز  . 

عيد الحب هدية عيد الحب صرصور الصراصير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا ويعود لـ ليفربول

رفض نصائح معاونيه| سر تمسك فيتوريا بهذا اللاعب أساسيًا أمام الرأس الأخضر.. وهل له بديل ؟

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقة الجديدة

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

الجو هيقلب.. الأرصاد تفجر مفاجأة حوّل طقس الـ 24 ساعة المقبلة

موضوعات متعلقة

تريند خطير على TikTok يروع السكان في أمريكا.. ماذا يحدث؟

راكب يوثق رحلته مع سائقة توكتوك هندية

اتعلم الشتائم والحلفان.. روبوت ذكاء اصطناعي يسب العميل ويهاجم شركته

كأنه حقيقة.. الممثلة «نورا فتحي» تكشف حقيقة فبركة المقاطع والأصوات بالذكاء الاصطناعي

الحب وعمايله.. شاب ينتحل شخصية صديقته لتأدية الامتحان بدلا منها

رديئة وغير قانونية.. Shein في ورطة أمام المحكمة بتهمة السرقة

حبس راكب في مرحاض طائرة هندية.. ماذا حدث له؟

تعلق فى القطار.. عقاب قاسٍ للص حاول سرقة موبايل راكب

ترشيحاتنا

هجوم صاروخي خطير من لبنان على شمال إسرائيل

مفيش تقدير|نجم منتخب مصر السابق ينتقد موقف محمد صلاح والعودة لليفربول

خبير عالمي بجراحة المسالك البولية للأطفال بمستشفى القوات المسلحة بالهايكستب 15 فبراير

إصابة 8 عمال محاجر في حادث انقلاب ميكروباص بالسويس

من قبرص.. خطة أمريكية جديدة بشأن دخول المساعدات من إسرائيل إلى غزة

إنذار لسكان المدن الساحلية.. تجنبوا الأنشطة البحرية خلال طقس اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صرصار باسمه.. حديقة حيوانات أمريكية تعرض أفضل انتقام من حبيبك السابق لعيد الحب

مدن تغرق بحضارتها تحت الماء.. تعرف عليها

مكشوف البطن.. رانيا منصور تبرز جمالها على إنستجرام| شاهد

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

فيديو

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ