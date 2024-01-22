صرصار باسمه.. حديقة حيوانات أمريكية تعرض أفضل انتقام من حبيبك السابق لعيد الحب

قبل عيد الحب، تعرض حديقة حيوانات في الولايات المتحدة على الأشخاص الانتقام من أحبائهم السابقين والتنفيس عن مشاعرهم بطريقة غير عادية.

ما سعر تسمية صرصور على اسم من تحب؟

استمرارًا لتقاليدها، تقدم حديقة حيوان برونكس للناس فرصة لتسمية صرصور على اسم شريكهم السابق مقابل 15 دولارًا (حوالي 500 جنيه مصري) بالإضافات.

تأتي الهدية مع شهادة ملونة يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى من تحب تعلن عن تسمية صرصور الهسهسة في مدغشقر على شرفه.

مقابل 20 دولارًا إضافيًا، يمكن للأشخاص أيضًا إضافة لقاء افتراضي مع الصرصور وضيف شرف "حيوان آخر مفاجأة"، علاوة على الجوارب ذات طابع الصرصور وقطيفة الصرصور المحبوبة متاحة للشراء أيضًا.

ما هي أنسب هدية لشريكك في عيد الحب؟

والجدير بالذكر أن صراصير مدغشقر، التي يصل طولها إلى ما يقرب من أربع بوصات، هي أكبر أنواع الصراصير في العالم.

وأعلنت حديقة الحيوان في تغريدة عن الحملة وكتبت: "عيد الحب يزحف مرة أخرى. هدية واحدة فقط لها ستة أرجل وهالة من الرومانسية لا تقاوم. صحيح! قم بتسمية صرصور الهسهسة في حديقة حيوان برونكس بمدغشقر على اسم شخص مميز لديك وعبر عن حبك له بأحرف كبيرة وجريئة".

متى آخر موعد لشراء هدية عيد الحب الصرصور؟

يجب تقديم الطلبات بحلول 8 فبراير 2024 للحصول على الهدية بحلول عيد الحب.

وأضافت حديقة الحيوان على موقعها على الإنترنت ملاحظة تقول: "ليس لديك دائمًا الكلمات الصحيحة، ولكن لا يزال بإمكانك أن تصيبهم بالقشعريرة". قم بتسمية صرصور لعيد الحب الخاص بك، لأن الصراصير ستبقى إلى الأبد.

تم إطلاق الاسم الأصلي لـ Name-a-Roach من قبل حديقة حيوان برونكس في عام 2011، حيث قام بعض الأشخاص بتسمية الصراصير بأسماء أصدقائهم السابقين أو حتى أصهاره. وفي العام الماضي، قام 3246 شخصًا بتسمية الصراصير كجزء من برنامج عيد الحب، وفقًا لحديقة حيوان برونكس، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز .