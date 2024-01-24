مكافأة 1000 دولار مقابل ترك هاتفك لمدة شهر | تفاصيل التحدي

مغامرة خالية من التكنولوجيا

هل ترغب في الحصول على استراحة من ضجيج هاتفك المستمر؟ تقدم شركة آيسلندية فرصة لن تتكرر مقابل عدم استخدام الهاتف المحمول.

فقد أطلقت Siggi's العلامة التجارية الأيسلندية للزبادي مبادرة غريبة تحت عنوان "برنامج التخلص من السموم الرقمي" الجديد.

حيث قدمت مبلغًا قدره 10000 دولار أمريكي إلى 10 مشاركين محظوظين يرغبون في عدم استخدام الهاتف لمدة شهر.. والفكرة مستوحاة من الاتجاه الشائع "يناير الجاف"، حيث تتحدى Siggi's الأفراد لقطع الاتصال بالعالم الحقيقي وإعادة التفاعل مع بعضهم.

وسيقوم المشاركون المختارون بتخزين هواتفهم الذكية بشكل آمن في صندوق متوفر وسيستمتعون بشهر من الحياة التناظرية.

كيف تتخلص من ضجيج الهاتف؟

وذكرت الشركة أنه في مقابل استراحتهم الرقمية، سيحصل الفائزون على 10000 دولار، وهاتف قديم مزود ببطاقة SIM مسبقة الدفع لحالات الطوارئ، وإمدادات من زبادي Siggi لمدة ثلاثة أشهر للبقاء نشطاء خلال مغامرتهم الخالية من التكنولوجيا.

وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت: “نحن نقدم نوعًا جديدًا من يناير الجاف هذا العام. فبدلاً من الامتناع عن تناول الكحول لمدة شهر، نتحداك أن تتخلى عن هاتفك الذكي.. نحن نؤمن بقوة عيش حياة أبسط مع عدد أقل من عوامل التشتيت”.

وأضافت: "أحد أكبر عوامل التشتيت في حياتنا اليوم هي هواتفنا. في الواقع، يقضي الشخص العادي 5.4 ساعة على هواتفه كل يوم" .

وأكدت الشركة التقديم للبرنامج مفتوح حتى 31 يناير. إذا كنت مستعدًا لأخذ استراحة من حياتك الرقمية واحتمال الفوز بمكافأة كبيرة، فتفضل بزيارة موقع Siggi الإلكتروني لإرسال طلبك.. فقد تكون من بين القلائل المحظوظين الذين يحصلون على جائزة سخية.