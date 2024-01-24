عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مغامرة خالية من التكنولوجيا

مكافأة 1000 دولار مقابل ترك هاتفك لمدة شهر | تفاصيل التحدي

1000 دولار مقابل
1000 دولار مقابل ترك الهاتف

هل ترغب في الحصول على استراحة من ضجيج هاتفك المستمر؟ تقدم شركة آيسلندية فرصة لن تتكرر مقابل عدم استخدام الهاتف المحمول.

فقد أطلقت Siggi's العلامة التجارية الأيسلندية للزبادي مبادرة غريبة تحت عنوان "برنامج التخلص من السموم الرقمي" الجديد.

حيث قدمت مبلغًا قدره 10000 دولار أمريكي إلى 10 مشاركين محظوظين يرغبون في عدم استخدام الهاتف لمدة شهر.. والفكرة مستوحاة من الاتجاه الشائع "يناير الجاف"، حيث تتحدى Siggi's الأفراد لقطع الاتصال بالعالم الحقيقي وإعادة التفاعل مع بعضهم. 

وسيقوم المشاركون المختارون بتخزين هواتفهم الذكية بشكل آمن في صندوق متوفر وسيستمتعون بشهر من الحياة التناظرية.

 

كيف تتخلص من ضجيج الهاتف؟

وذكرت الشركة أنه في مقابل استراحتهم الرقمية، سيحصل الفائزون على 10000 دولار، وهاتف قديم مزود ببطاقة SIM مسبقة الدفع لحالات الطوارئ، وإمدادات من زبادي Siggi لمدة ثلاثة أشهر للبقاء نشطاء خلال مغامرتهم الخالية من التكنولوجيا.

وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت: “نحن نقدم نوعًا جديدًا من يناير الجاف هذا العام. فبدلاً من الامتناع عن تناول الكحول لمدة شهر، نتحداك أن تتخلى عن هاتفك الذكي.. نحن نؤمن بقوة عيش حياة أبسط مع عدد أقل من عوامل التشتيت”.

وأضافت: "أحد أكبر عوامل التشتيت في حياتنا اليوم هي هواتفنا. في الواقع، يقضي الشخص العادي 5.4 ساعة على هواتفه كل يوم" .

وأكدت الشركة التقديم للبرنامج مفتوح حتى 31 يناير. إذا كنت مستعدًا لأخذ استراحة من حياتك الرقمية واحتمال الفوز بمكافأة كبيرة، فتفضل بزيارة موقع Siggi الإلكتروني لإرسال طلبك.. فقد تكون من بين القلائل المحظوظين الذين يحصلون على جائزة سخية.

Siggi دولار سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

شاهد .. مقطورة تصطدم بعدد من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

موضوعات متعلقة

تغمره المياه من الجانبين| شاهد.. أغرب ممشى في العالم

ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

نكاية في الهند .. رئيس المالديف يتسبب بوفاة طفل بسكتة دماغية |تفاصيل

صرصار باسمه.. حديقة حيوانات أمريكية تعرض أفضل انتقام من حبيبك السابق لعيد الحب

تريند خطير على TikTok يروع السكان في أمريكا.. ماذا يحدث؟

راكب يوثق رحلته مع سائقة توكتوك هندية

اتعلم الشتائم والحلفان.. روبوت ذكاء اصطناعي يسب العميل ويهاجم شركته

كأنه حقيقة.. الممثلة «نورا فتحي» تكشف حقيقة فبركة المقاطع والأصوات بالذكاء الاصطناعي

ترشيحاتنا

عصام الحضري يُوجّه رسالة للشناوي بعد إصابته الأخيرة مع منتخب مصر

بعد إصابة الشناوي.. تفاصيل نارية بشأن مد فترة القيد لـ فبراير.. فما السبب

إجازة للجميع.. 3 أيام متتالية للعاملين في القطاع العام والخاص

أفضل دعاء بعد كل صلاة .. يغفر جميع ذنوبك ويرزقك من حيث لا تحتسب

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

مكافأة 1000 دولار مقابل ترك هاتفك لمدة شهر | تفاصيل التحدي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخسارة كبيرة في الوزن.. مي نور الشريف تثير الجدل بظهورها| شاهد

مكافأة 1000 دولار مقابل ترك هاتفك لمدة شهر | تفاصيل التحدي

دعا بحسن الخاتمة|مصرع جندي إسرائيلي مسلم خلال محاولته تفجير منزل في غزة

لقطات جديدة توثق حادث المريوطية المرعب| شهود عيان يكشفون التفاصيل

فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ