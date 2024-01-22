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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

وباء قاتل يهدد العالم
وباء قاتل يهدد العالم

حذّر العلماء من أن البشرية تواجه تهديدًا وبائيًا جديدًا وغريبًا، حيث أكدوا أن الفيروسات القديمة المُتجمدة في التربة الصقيعية في القطب الشمالي يمكن أن تتحرّر بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض وتطلق العنان لتفشي وباء كبير وخطير.

لقد تم بالفعل عزل سلالات من ميكروبات الميثوسيلا - أو فيروسات الزومبي كما تُعرف أيضًا - من قبل الباحثين الذين أثاروا مخاوف من احتمال حدوث حالة طوارئ طبية عالمية جديدة - ليس بسبب مرض جديد على العلم ولكن بسبب مرض من الماضي البعيد. 

 

كيف يتصدى العالم للوباء القادم؟

ونتيجة لذلك، بدأ العلماء في التخطيط لإنشاء شبكة مراقبة في القطب الشمالي، من شأنها أن تحدد الحالات المبكرة لمرض تسببه الكائنات الحية الدقيقة القديمة.. بالإضافة إلى ذلك، توفير الحجر الصحي والعلاج الطبي المتخصص للأشخاص المصابين في محاولة لاحتواء تفشي المرض، ومنع المُصابين من مغادرة المنطقة.

وقال عالم الوراثة جان ميشيل كلافيري من جامعة إيكس مرسيليا : "في الوقت الحالي، تركز تحليلات التهديدات الوبائية على الأمراض التي قد تظهر في المناطق الجنوبية ثم تنتشر شمالًا".. "على النقيض من ذلك، لم يتم إيلاء سوى القليل من الاهتمام لتفشي المرض الذي قد يظهر في أقصى الشمال ثم ينتقل جنوبًا - وأعتقد أن هذا خطأ غير مقصود.. فهناك فيروسات لديها القدرة على إصابة البشر وبدء تفشي مرض جديد.

وقد أيدت هذه النقطة عالمة الفيروسات ماريون كوبمانز من مركز إيراسموس الطبي في روتردام: "نحن لا نعرف ما هي الفيروسات الموجودة هناك في التربة الصقيعية، ولكن أعتقد أن هناك خطرًا حقيقيًا من احتمال وجود فيروس قادر على التسبب في تفشي المرض - على سبيل المثال، شكل قديم من شلل الأطفال.. علينا أن نفترض أن شيئًا من هذا القبيل يمكن أن يحدث".

وباء ذوبان الجليد فيروسات

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