رامي ربيعة يهنئ أحمد حسن بمناسبة عيد ميلاده| شاهد

شارك رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي، ستوري عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”.

وهنأ ربيعة، نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن، بمناسبة عيد ميلاده، وكتب على صورة تجمعهما: “عيد ميلاد سعيد حبيبي”.

وعاد الأهلي للمشاركة في المنافسات المحلية؛ بعد أن تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في ‏القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.‏

الأهلي ومازيمبي

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيًا في الذهاب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الأبطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.