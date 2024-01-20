المنتدى الاقتصادي العالمي 2024: ارتفاع درجة حرارة العالم «درجتين» قد يعني نهاية البشرية

في كشف صارخ في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024 في دافوس، أصدر جيل وايتمان، أستاذ الاستدامة في كلية إدارة الأعمال بجامعة إكستر، تحذيرًا شديدًا بشأن العواقب المحتملة لعالم أكثر دفئًا بمقدار درجتين.. وشدّد وايتمان على أن العالم مُعرّض لخطر إحداث نقاط تحول مناخية حرجة، ومن المثير للقلق أن 9 من أصل 16 نقطة تحول محددة تقع في المناطق القطبية.

وتشير النتائج العلمية المقدمة في المنتدى إلى أنه إذا ارتفعت درجة الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين، فسيتم تفعيل ست من نقاط التحول هذه، والتي تعتبر حاسمة في تحديد استقرار مناخنا. وما يزيد من خطورة الوضع هو أن خمسًا من نقاط التحول هذه تتركز في المناطق القطبية، حيث من المتوقع أن تكون التأثيرات عميقة.

وشدّد وايتمان على أن المناطق القطبية، التي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها نائية ومنفصلة عن المخاوف المناخية الأوسع، ستلعب دورًا محوريًا في تشكيل مصير البشرية.. وقد يكون للإثارة المحتملة لنقاط التحوّل هذه آثار بعيدة المدى وكارثية على الكوكب.