البابا تواضروس يستقبل أبناء الكنيسة ويهنئهم بعيد القيامة المجيد بالكاتدرائية بالعباسية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

وحرص قداسة البابا على تهنئة الحضور بالعيد، حيث تبادل التهاني مع أبناء الكنيسة في أجواء مفعمة بالفرح والبهجة، معبرًا عن محبته الأبوية للجميع، ومتمنيًا أن يحمل العيد الخير والسلام لكل المصريين.

وشهدت الكاتدرائية توافد أعداد كبيرة من الأقباط الذين جاءوا للمشاركة في الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث سادت أجواء من الروحانية والفرحة، وسط تراتيل القيامة وهتافات "المسيح قام بالحقيقة قام".

ويُعد عيد القيامة المجيد من أهم الأعياد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ يجسد جوهر الإيمان المسيحي ورسالة الرجاء والحياة.