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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الكوريون يتناولون أعواد الأسنان والحكومة تتدخل.. تفاصيل

كوريا أعواد الأسنان
كوريا أعواد الأسنان

سيطر تريند غريب للطعام على وسائل التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية، حيث ظهرت مقاطع فيديو لأشخاص يتناولون أعواد أسنان مقلية على شكل بطاطس مجعدة. 

وقد اكتسبت هذه اللقطات الغريبة للأكلة، المصنوعة من النشا، شعبية كبيرة، لكن وزارة سلامة الغذاء والدواء تدخلت.

 

لماذا حذرت كوريا من تناول الوجبة الغريبة؟

ونصحت الوزارة بشدة، في إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم تناول أعواد الأسنان المقلية، مؤكدة أنه لم يتم اختبار سلامتها.

وقالت وزارة الغذاء والدواء في منشور يوم الأربعاء على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر: "لم يتم التحقق من سلامة الوجبة كغذاء". "من فضلك لا تأكلها."

وعلى الرغم من التحذيرات، استمرت مقاطع الفيديو التي تظهر أشخاصًا يستمتعون بالوجبات الخفيفة المقرمشة، المغطاة غالبًا بمسحوق الجبن، في جذب الانتباه.

كوريا طعام أعواد الأسنان

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