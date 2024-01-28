مسنودة.. دولة توفر حراسة أمنية مشددة لـ دجاجة| ما قصتها؟

في حادث مثير للسخرية انتشر على نطاق واسع في اليوم الماضي، تم منح دجاجة "غطاء أمني" وحماية من الشرطة على مدار 24 ساعة.

حصلت دجاجة في البنجاب على حماية الشرطة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بعد قتال الديكة في القرية.

في حالة مروعة من القسوة على الحيوانات، تم إنقاذ الدجاجة من قتال الديوك، وأنقذ رجال الشرطة حياتها ثم وفروا لها حماية أمنية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تم نقل الدجاجة المصابة إلى المستشفى، وتم تسجيل بلاغ لدى الشرطة.

وكان هناك قتال بين الديكة في باثيندا، البنجاب، وخلال هذا القتال أصيبت الدجاجة، وتم نقلها إلى المستشفى، حيث تلقت العلاج.

وسجلت الشرطة قضية ضد 3 أشخاص بتهمة القسوة على الحيوانات.