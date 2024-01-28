عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مسنودة.. دولة توفر حراسة أمنية مشددة لـ دجاجة| ما قصتها؟

دجاجة
دجاجة

في حادث مثير للسخرية انتشر على نطاق واسع في اليوم الماضي، تم منح دجاجة "غطاء أمني" وحماية من الشرطة على مدار 24 ساعة.

حصلت دجاجة في البنجاب على حماية الشرطة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بعد قتال الديكة في القرية. 

في حالة مروعة من القسوة على الحيوانات، تم إنقاذ الدجاجة من قتال الديوك، وأنقذ رجال الشرطة حياتها ثم وفروا لها حماية أمنية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تم نقل الدجاجة المصابة إلى المستشفى، وتم تسجيل بلاغ لدى الشرطة.

وكان هناك قتال بين الديكة في باثيندا، البنجاب، وخلال هذا القتال أصيبت الدجاجة، وتم نقلها إلى المستشفى، حيث تلقت العلاج.

وسجلت الشرطة قضية ضد 3 أشخاص بتهمة القسوة على الحيوانات.

دجاجة البنجاب شرطة البنجاب صراع الديوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

وصلت 40 ألف جنيه| مفاجاة صادمة بشان أسعار عمرة رمضان

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

موضوعات متعلقة

عشيرة أفيال تتعاون لإنقاذ فيل صغير من الغرق في بحيرة.. فيديو

ميسي يتسبب في تعطيل حركة المرور.. ماذا حدث؟

شاهد سباق بين طائرتين في الهواء.. فين الركاب؟

شاهد بحيرة متجمدة بداخلها تمساح.. كيف يتنفس؟

الكوريون يتناولون أعواد الأسنان والحكومة تتدخل.. تفاصيل

مقطع صادم لأشخاص يطبخون على قضبان قطار هندي| شاهد

لزيادة المتابعين.. بلوجر صينية تزيف حملها وتخدع الناس |تفاصيل

موظفة أسترالية في ورطة مع مديرها بعد طلب إجازة مرضية

ترشيحاتنا

أهم الأخبار: خالد سليم يحلق شعره على الهواء.. حارس دولي في طريقه للأهلي.. راتب فيتوريا يثير أزمة

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 28-1-2024

فضل شهر رجب.. وهذا معنى الترجيب ولماذا أطلق عليه مضر

سرق منها حساب فيس بوك.. حكم رادع ضد متهم بابتزاز فتاة

أوكرانيا تكشف عن عملية فساد في مشتريات أسلحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

لم تعرض من قبل.. محطة الفضاء الدولية تنشر صورة مذهلة لكوكب الأرض

شلالات النار.. ولاية أمريكية تشهد ظاهرة غريبة| ما قصتها؟

عشيرة أفيال تتعاون لإنقاذ فيل صغير من الغرق في بحيرة.. فيديو

فيديو

كواليس أول لقاء مع كزبرة.. أحمد غزي يكشف أسراره مع الحريفة| فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ