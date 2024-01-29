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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عشرة عمر.. شاب مصري يثير الجدل "بتحنيط كلبه"

شاب مصري يثير الجدل
شاب مصري يثير الجدل "بتحنيط كلبه"

نعرف جميعًا المقولة الشهيرة بأن "الكلب أوفى صديق للإنسان"، ولكن هل يقابله الإنسان بنفس الوفاء؟ وهل يمكن أن يصل الوفاء بالشخص إلى تحنيط كلبه المحبوب بعد وفاته ليبقى أمامه طوال العمر أم أنها مجرد أفلام لتحقيق المشاهدات؟

نشر شاب مصري مقطع فيديو يوثق فيه لحظة الكشف عن تمثال كلبه بعد تحنيطه، قائلًا بأنه "عشرة عمر" ولم يستطع دفنه بعد تواجده برفقته لمدة 13 عامًا قبل وفاته.

 

كيف تم تجنيط الكلب؟

واستغرق تحنيط الكلب 70 يومًا يقول الشاب بأنه انتظر فيهم على أحر من الجمر، خائفًا من ألا تفلح عملية التحنيط عند متخصص في هذه المهنة، ويفقد كلبه إلى الأبد.

يدعى الكلب هيكتور، وقد اعتاد صاحبه المدعو "باسم هانط" بأن ينشر المقاطع المتنوعة برفقته ويحكي عن حبه له، قبل أن يتوفى الكلب ويتركه.

جاءت التعليقات على المقطع أغرب من فعلة مربي الكلاب "باسم"، حيث طلب المستخدمين الرحمة والمغفرة للكلب وأن يسكنه الله فسيح جناته!

فيما اتهمه البعض بالمبالغة وارتكاب الإثم بهذا الفعل، زاعمين أنه بغرض تحقيق المشاهدات.

تحنيط كلب تحنيط هيكتور كلب كلاب

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