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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صحابها اشترولها مرسيدس.. فتاة تستقبل أغرب هدية عيد ميلاد| شاهد

مرسيدس هدية عيد ميلاد
مرسيدس هدية عيد ميلاد

ما أغلى هدية أهدتها لك صديقة؟ ربما تكون ساعة ثمينة أو زجاجة عطر (أوريجنال)، لكن هل تخيلت يومًا صديقة تهديكِ أفخم أنواع السيارات في عيد ميلادك؟.

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مفاجأة ثمينة حضرتها مجموعة من الصديقات لصديقتهن المفضلة.

في المقطع، تظهر سيارة مرسيدس باهظة الثمن، محاطة بشريط هدايا على شكل (فيونكة).

ثم تظهر 3 فتيات إلى جانب صديقتهن التي عصبن عينيها من أجل تحضيرها للمفاجأة.

وبمجرد أن تزيح الفتاة عصابة العين وترى السيارة، تضع صديقاتها المفتاح في يدها، فتركض بسعادة مثل الأطفال.

 

سخرية رواد السوشيال ميديا

ومن المقطع، يتبين أن صديقاتها قد اشترين لها سيارة مرسيدس هدية في عيد ميلادها، وهو ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن سخروا من هدايا أصدقائهم لهم.

كتب أحد المستخدمين: "ده انا اصحابي لحد النهاردة مايعرفوش عيد ميلادي امتى أصلا".

وكتبت مستخدمة: "صاحبتي يوم ما جابتلي ساندويتش دفعتني حقه"، فيما كتبت أخرى: "يارب أصحاب من دي".

سيارة مرسيدس هدية أغرب هدية عيد ميلاد هدايا عيد ميلاد

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