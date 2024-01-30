عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. انهيار مسرح بمطرب هندي شهير ووقوع قتلى ومصابين

مسرح ينهار بمطرب
مسرح ينهار بمطرب هندي شهير ووقوع قتلى ومصابين

انهار مسرح غنائي بالمطرب الهندي "بي براك"، في حادث مؤلم وقع في معبد كالكاجي في دلهي خلال تجمع ديني يعرف باسم "جاغران" أو "جاجراتا". 

وكان المغني بي براك في منتصف أدائه عندما انهار المسرح، مما أدى إلى حالة من الفوضى بين الحضور تسببت في الإصابات. 

وأدى الانهيار إلى وقوع إصابات متعددة، حيث أشارت التقارير إلى سقوط قتيل وإصابة عدد كبير من الجمهور بالكسور ولكن حالتهم مستقرة.

نشر B Praak عبر حسابه الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو يواسي فيه الضحايا، وقد تأثر بشكل واضح من الأحداث التي شهدها، وأعرب عن حزنه العميق.

وشدد على الحاجة الماسة إلى الإدارة السليمة وبروتوكولات السلامة في مثل هذه التجمعات الكبيرة. 

وتحدث عن حب وتفاني الجمهور، الأمر الذي ساهم للأسف في وقوع الحادث، حيث صعد الكثيرون على المسرح أثناء أدائه.

وقال المغني في رسالة الفيديو: "هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها شيئًا كهذا يحدث أمام عيني، وأنا أشعر بحزن عميق بسبب ذلك. ما حدث بينما كنت أغني في كالكاجي ماندير أمر مؤسف للغاية".

"أتمنى أن يتعافى المصابون سريعا." وقال بي براك في الفيديو: "حثت السلطات في الحدث الجميع على الحفاظ على النظام والإدارة في مثل هذه الأحداث ضرورية"، مضيفًا: "يجب أن نعتني بالأطفال والمسنين، فكل حياة لها أهمية قصوى".

وأعرب عن تعازيه وحث على بذل جهد جماعي لضمان عدم تكرار مثل هذه المأساة أبدا. 

كما تمنى المغني الشفاء العاجل للمصابين وسلط الضوء على الدروس التي يجب تعلمها فيما يتعلق بالسيطرة على الحشود وتنظيم الأحداث.

وقد أدى الحادث إلى إجراء تحقيق وتم تسجيل محضر ضد المنظمين.

مطرب هندي مسرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالجيزة

أحمد حسن يكشف عن صفقة سوبر للأهلي

فرنسا تهدد إثيوبيا بسبب مذكرة التفاهم مع أرض الصومال.. تفاصيل

فنانة شهيرة تهاجم زوجها: مبيصرفش على ابنه ولا بيسأل عليه

موضوعات متعلقة

شاهد.. راكب طائرة بالمكسيك يفتح الباب ويمشي على الجناح| ماذا حدث له؟

برصاصة داخل رأسه.. شاب برازيلي يحتفل لمدة 4 أيام دون وعي |تفاصيل

صور غير لائقة.. إيلون ماسك يحظر النجمة «تايلور سويفت» |ماذا حدث؟

عشرة عمر.. شاب مصري يثير الجدل "بتحنيط كلبه"

صحابها اشترولها مرسيدس.. فتاة تستقبل أغرب هدية عيد ميلاد| شاهد

بفستان الفرح.. عروس هندية تستقل المترو للحاق بحفل الزفاف | شاهد

مسنودة.. دولة توفر حراسة أمنية مشددة لـ دجاجة| ما قصتها؟

لم تعرض من قبل.. محطة الفضاء الدولية تنشر صورة مذهلة لكوكب الأرض

ترشيحاتنا

شاهد.. انهيار مسرح بمطرب هندي شهير ووقوع قتلى ومصابين

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب المنطقة الحدودية بين الصين وقرغيزستان

جهود الهلال الأحمر المصري في غزة تحظى بتقدير وزيرة التضامن الاجتماعي

قليل البخت.. طبيب ينهي حياته ويسقط على مندوب بالشارع في القاهرة

علاء نبيل: روي فيتوريا فقير فنيا ويجب أن يرحل

دعاء الاستيقاظ من النوم.. كان يردده النبي كل يوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدد بالرحيل| الأهلي يتراجع عن ضم أبوجبل بسبب الشناوي.. وعلي لطفي البديل

شاهد.. راكب طائرة بالمكسيك يفتح الباب ويمشي على الجناح| ماذا حدث له؟

رخيص جدا.. سعر جمبسوت نيللي كريم في أحدث ظهور

الذكاء الاصطناعي يستعيد نسخة أصلية للوحة الموناليزا.. شاهد

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ