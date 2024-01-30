شاهد.. انهيار مسرح بمطرب هندي شهير ووقوع قتلى ومصابين

انهار مسرح غنائي بالمطرب الهندي "بي براك"، في حادث مؤلم وقع في معبد كالكاجي في دلهي خلال تجمع ديني يعرف باسم "جاغران" أو "جاجراتا".

وكان المغني بي براك في منتصف أدائه عندما انهار المسرح، مما أدى إلى حالة من الفوضى بين الحضور تسببت في الإصابات.

وأدى الانهيار إلى وقوع إصابات متعددة، حيث أشارت التقارير إلى سقوط قتيل وإصابة عدد كبير من الجمهور بالكسور ولكن حالتهم مستقرة.

نشر B Praak عبر حسابه الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو يواسي فيه الضحايا، وقد تأثر بشكل واضح من الأحداث التي شهدها، وأعرب عن حزنه العميق.

وشدد على الحاجة الماسة إلى الإدارة السليمة وبروتوكولات السلامة في مثل هذه التجمعات الكبيرة.

وتحدث عن حب وتفاني الجمهور، الأمر الذي ساهم للأسف في وقوع الحادث، حيث صعد الكثيرون على المسرح أثناء أدائه.

وقال المغني في رسالة الفيديو: "هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها شيئًا كهذا يحدث أمام عيني، وأنا أشعر بحزن عميق بسبب ذلك. ما حدث بينما كنت أغني في كالكاجي ماندير أمر مؤسف للغاية".

"أتمنى أن يتعافى المصابون سريعا." وقال بي براك في الفيديو: "حثت السلطات في الحدث الجميع على الحفاظ على النظام والإدارة في مثل هذه الأحداث ضرورية"، مضيفًا: "يجب أن نعتني بالأطفال والمسنين، فكل حياة لها أهمية قصوى".

وأعرب عن تعازيه وحث على بذل جهد جماعي لضمان عدم تكرار مثل هذه المأساة أبدا.

كما تمنى المغني الشفاء العاجل للمصابين وسلط الضوء على الدروس التي يجب تعلمها فيما يتعلق بالسيطرة على الحشود وتنظيم الأحداث.

وقد أدى الحادث إلى إجراء تحقيق وتم تسجيل محضر ضد المنظمين.