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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

فلوس من الهوا.. كيف حقق رجل ملايين من تهدئة الكلاب والقطط؟

تهدئة الكلاب والقطط
تهدئة الكلاب والقطط

حقق رجل ثروة ضخمة من الهواء، حيث قلم بابتكار مهنة وروج لها، ثم أسس لها شركة خاصة، وهي ابتكار موسيقى لتهدئة الحيوانات الأليفة مثل القطط، الكلاب والهامستر.

أطلق عمّان أحمد قناتين على اليوتيوب حصدتا أكثر من مليار مشاهدة، تقوم فكرتهما على إنشاء قوائم تشغيل موسيقى لتهدئة القطط والكلاب وغيرهم من الحيوانات

استغل أحمد اتجاه ما بعد الوباء عندما تزايد القلق حول تأثير العزل على الحيوانات الأليفة، وأطلق قناتي RelaxMyDog و RelaxMyCat.

في البداية، قام السيد أحمد "بتجريب" أفكار مختلفة لفهم ما الذي نجح وما الذي لم ينجح، ويقدم الآن العشرات من قوائم التشغيل لتهدئة القطط والكلاب، ويقول إن "عمليته الإبداعية" يقودها مستمعيه ذوو الأرجل الأربعة.

 

كيف حقق رجل الملايين من موسيقى القطط والكلاب؟

أنشأ شركة تسمى Music For Pets في المملكة المتحدة البريطانية منذ أكثر من 5 سنوات، والتي استحوذت عليها فيما بعد شركة توزيع وحقوق الموسيقى الأمريكية بعد زيادة شعبية قوائم التشغيل الخاصة بالحيوانات.

وقال أحمد إن الشركة لديها الآن "معجبين مميزين" يعتمدون على الموسيقى لتهدئة حيواناتهم.

القطط الكلاب موسيقى القطط والكلاب ملايين يوتيوب

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