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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشيت ورا الـGPS.. مصير امرأة علقت في منتصف جسر بتايلاند

GPS سيارة
GPS سيارة

كثيرًا ما يضعنا تتبع الـGPS في مواقف لا نحسد عليها، فتارة على طريقة خطأ أو أمام حائط سد، ومؤخرًا، وجدت سائقة في تايلاند نفسها عالقة على جسر معلق خشبي، وعلقت سيارتها بشكل غير مستقر في المنتصف، وفقًا لصحيفة باتايا نيوز. 

وقع الحادث عندما قررت المرأة القيادة اعتمادًا على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بها للحصول على التوجيه خلال الطريق.

وبدلًا من أن يضعها على المسار الصحيح، دفعها لاجتياز "جسر ويانج ثونج" البالغ طوله 120 مترًا، وعرضه يكاد يكفي لسير شخص واحد.

وذكرت صحيفة باتايا نيوز أن السيارة تمكنت من التقدم حوالي 15 مترًا قبل وقوع الكارثة، مع بقاء العجلة الأمامية اليسرى في فجوة مما أدى إلى توقف السيارة تمامًا.

 

ما مصير المرأة بعد تتبعها للـ GPS ؟

ولحسن الحظ، شهد أحد المارة الموقف، وقام على الفور بتنبيه الطوارئ، وإدراكا للوضع المزري، وصلت فرق الإنقاذ بسرعة لتقييم مكان الحادث ووضع خطة لانتشال السيارة دون إلحاق المزيد من الضرر بالجسر.

قالت السائقة إنها لم تذهب إلى المنطقة من قبل واعتمدت فقط على تعليمات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، لكنه أرشدها لعبور جسر ويانغ ثونغ، غير مدركة لأي لماهيته.

GPs تايلاند سيارة أجهزة GPS نظام تحديد المواقع العالمي

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