جندي روسي يُنهي حياة زميله بضربة «RPG».. والجيش الأوكراني يعلق

قدّم الجنود الروس مثالًا قويًا على عواقب إهمال احتياطات السلامة عند التعامل مع الأسلحة في مقطع فيديو شاركه مقاتلو كتيبة الهجوم الأولى التابعة للواء الهجوم المنفصل الخامس التابع للواء كييف خلال منشور على تليجرام.

وتُظهر اللقطات متشددًا روسيًا غافلًا يقف خلف جندي مباشرةً حاملاً قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات، مما أدى إلى مقتله، بعد إطلاق قاذفة آر بي جي عن طريق الخطأ.

وقال الجيش الأوكراني تعليقا على تهور الجنود الروس: "عباقرة" الشئون العسكرية، أو قرد يحمل قاذفة قنابل يدوية، ضربة رائعة من مواقع العدو".

كيف يتعامل الجنود الروس مع الـ RPG؟

وتابع "الجيش الأوكراني": في بعض الأحيان يؤدي عدم قدرة القوات المسلحة الروسية على التعامل مع قاذفات القنابل اليدوية إلى عواقب وخيمة بالنسبة لهم.