الديهي : مقترح محمد غنيم بالتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية كلام محترم

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على مقترحات الدكتور محمد غنيم العالم المصري الشهير، بفتح سقف الحرية والتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية، قائلاً: "كلام مُحترم ، وكل ما ورد في مقترح كلام الدكتور محمد غنيم في ورقته المختصرة موجود في محاور الحوار الوطني".



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الحوار الوطني شهد الحديث بصورة أكبر وأشد تطرفًا عن مقترحات الدكتور محمد غنيم، متابعًا: "هذه الورقة محترمة لا خلاف عليها، ولكن قد يكون هناك خلافًا على آلية أو توقيت التنفيذ".



ولفت إلى أن الدكتور محمد غنيم رجل وطني، وبأي صورة يجب أن يستمع إليه، معقبًا: "كلام غنيم لا يختلف عما يحدث في الحوار الوطني، بل على العكس الحوار الوطني كان أكثر شمولاً من هذه الورقة".