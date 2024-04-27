خبير نظم معلومات يعلن مفاجأة عن سبب وفاة طفل شبرا.. فيديو

قال المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير نظم المعلومات، عن إن "الدارك ويب" يمثل 1% من الانترنت ، ويحتوي على الكثير من العمليات الغير قانونية مثل تجارة الأعضاء والقتل، ويتم التعامل في هذه العمليات من خلال البيتكوين.



وتابع "أبو جمرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن هناك الكثير من الأمراض النفسية التي انتشرت مع مواقع التواصل الاجتماعي مثل الاستمتاع بتعذيب أو قتل الأشخاص مثلما حدث مع طفل شبرا الذي أثار الرأي العام.



ولفت إلى أن استخدام الانترنت قبل الـ13 عامًا بدون رقابة أمر لا يجب أن يحدث، مشددًا على ضرورة توعية الاطفال أو الشباب بالجرائم التي قد تحدث على الانترنت.



وتصدرت واقعة وفاة الطفل «أحمد. س» 15 عاما، والمعروفة إعلاميا بـ طفل شبرا الخيمة وموقع الإنترنت المعروف بـ الدارك ويب محرك البحث «جوجل»، وذلك على خلفية حادث انهاء حياة طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على يد جاره، حيث كشف تفاصيل الواقعة بعد العثور على الجثمان (منزوعة أحشاؤه)، وتصوير القاتل لجريمته «لايف»، عبر الإنترنت، أن دافع ارتكاب الجريمة تسهيل بيع مقطع الفيديو لـ«مافيا تجارة الأعضاء» عبر الـ«دارك ويب».