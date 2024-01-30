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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مداهمة لشرطة وهمية.. مقلب من رئيس شركة بالهند في الموظفين| ماذا حدث؟

مقلب من رئيس شركة
مقلب من رئيس شركة في الموظفين

نفَّذ رئيس شركة هندية، مزحة متقنة، لن ينساها موظفوه أبدًا، حيث قرر كاماث اختبار همة موظفيه؛ من خلال مداهمة وهمية للشرطة، ولكنها بدت حقيقية للغاية.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Zerodha: "نفذنا مداهمة مزيفة للشرطة في مكتبنا لنرى كيف يتفاعل الفريق مع التوتر الشديد وللحصول على بعض المرح بالطبع".

تكشفت المزحة عندما اقتحم ممثلون يرتدون زي ضباط شرطة بشكل مقنع مقر الشركة الهندية وهم يلوحون بأمر ضبط مزيف من المحكمة العليا. 

وكانت مهمتهم: اتهام المؤسسين في الشركة نيثين ونيخيل كاماث بالتزوير، وعندما بدأ الضباط المزيفون في اعتقال الموظفين وتعطيل سير العمل، سادت حالة من الارتباك والتوتر. 

أصبحت أجواء المكتب متوترة، حيث بدا العديد من الموظفين في حالة صدمة بسبب هذا الاقتحام غير المتوقع.

وروى كيف أدت المزحة إلى "بكاء نصف المكتب في ذلك اليوم"، حيث كان الموظفون يتصارعون مع صدمة الوضع. 

وقد تم تصوير المزحة بالفيديو، والتي بدأت برسالة من كاماث يشرح فيها الهدف من وراء الغارة الوهمية، وهي ملاحظة كيفية تعامل الفريق مع الضغط الشديد والحصول على بعض المرح.

شركة موظفين وظائف

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