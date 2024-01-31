شاب يتفاجأ برسالة من والدته بعد وفاتها بالسرطان.. ماذا قالت؟

شارك رجل مؤخرًا رسالة مؤثرة على موقع Reddit كتبتها له والدته قبل وفاتها بمرض السرطان.

ماذا قالت الأم مريضة السرطان في رسالتها؟

وعبرت السيدة في الرسالة عن مشاعرها، وشكرت ابنها مات جولد على التضحيات التي قدمها من أجل رعايتها خلال فترة علاجها.

تقول الأم في رسالتها التي أبكت الملايين من رواد السوشيال ميديا: "أنا أكتب هذه الرسالة على أمل أن تجدها يومًا ما، أتمنى أن تعرف كم أحبك!".

نشر مات الرسالة وكتب "رسالة من والدتي وجدتها بعد وفاتها بالسرطان" ، "أفتقدها كل يوم، وهذا يجعلني أبكي؛ لكنني أبكي بابتسامة على وجهي.. الأوقات صعبة الآن، لأن والدي الآن في وحدة العناية المركزة بسبب مضاعفات مرض السرطان الذي يعاني منه أيضًا"، وأضاف في التعليق: "ذكر أحبابك كل يوم أنك تحبهم".

تقول الأم في رسالتها "لقد كنت دائمًا بجانبي عندما كنت بحاجة إليك. لقد تركت وظيفتك وأنت تعلم أنه لن يكون لديك أي دخل فقط حتى تأخذني إلى العلاج. يا له من شيء رائع للقيام به. شكرًا لك على ذلك".

وأضافت: "سأعتني بك دائمًا.. كنت دائمًا أخشى أن أتركك أكثر مما كنت أخشى الموت.. لقد كنت أفضل ابن على الإطلاق"، كما روت واحدة من أفضل اللحظات التي قضتها مع ابنها حيث تحدثت عن الرابطة الخاصة بينهما في رسالتها.