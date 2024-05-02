أخبار السيارات| سعر كيا سيراتو 2024 الجديد بمصر.. أسئلة يجب الإجابة عنها بعد اختبار السيارة المستعملة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تتوافر بالسوق المصرية للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، وجاءت تلك الإصدارات من أجل تلبية احتياجات المواطنين بفضل ما تمتلكه من تكنولوجيات متطورة، وتواجد تلك السيارات بعد انخفاض قيمة الأوفر برايس بسبب استقرار سعر الدولار، ومن ضمن تلك السيارات سكودا فابيا موديل 2023.

تتواجد بالسوق المصرية للسيارات الكثير من فئات السيارات المختلفة سواء كانت سيدان أو هاتشباك أو كروس أوفر، وتتوافر تلك الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس نتيجة استقرار سعر صرف الدولار، ومن ضمن السيارات التي تواجدت بالسوق المصرية كيا جراند سيراتو موديل 2024، وتنتمي جراند سيراتو لفئة السيارات السيدان.

خلال هذه الفترة يقبل المواطنون علي شراء السيارات المستعملة ، وذلك بعد ما تراجعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، وذلك أدى إلى استقرار سوق السيارات .

الزجاج الأمامي للسيارة مصنوع من نوع من الزجاج المعالج، ويتكون من قطعتين الأولى عبارة عن صفيحة زجاج، والثانية طبقة بلاستيكية مصفحة بينهما للسلامة، ومتصلة بإطار النافذة، ويعمل الزجاج على منع الهواء والأتربة، ويساعدك على توفير رؤية أوضح للطريق.

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن طرازها الجديد تويوتا كراون موديل 2025، وتنتمي كروان لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم أنيق وعصري.